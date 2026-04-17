Escuelas prohíben ingreso con mochilas ante recientes amenazas
La aparición de amenazas de supuestos tiroteos en escuelas deriva en medidas extraordinarias. En establecimientos de Trelew resolvieron que los alumnos de nivel secundario asistan sin mochilas, llevando únicamente sus útiles a la vista.
Se trataría de un reto en Tik Tok y en el caso de Trelew, los mensajes fueron descubiertoseste jueves por la tarde por lo que los directivos tomaron la medida de solicitarle a los alumnos y familias a través de Facebook que este viernes concurran con sus útiles en mano o en bolsas de nylon transparentes para agilizar el ingreso a la institución y no suspender las clases.