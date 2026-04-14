El STJ dispuso la intervención del ETI de Comodoro Rivadavia



A través de un acuerdo plenario, el máximo organismo judicial resolvió auditar y normalizar el área que funciona como apoyo de los juzgados de Familia en la circunscripción de la zona sur. Será por el plazo de 60 días, con la asistencia de las licenciadas Valentina Kresteff y Gisela Ochoa.

Por unanimidad a través del Acuerdo Plenario N° 5659/2026, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut dispuso “la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Circunscripción Judicial N° II de la ciudad de Comodoro Rivadavia” por el plazo de 60 días.

La medida lleva la firma de los seis ministros que integran el pleno del organismo, es decir, Dr. Andrés Giacomone, Dr. Javier Raidan, Dra. Silvia Bustos, Dra. Camila Banfi, Dr. Mario Vivas y Dr. Ricardo Napolitani.

Además, la corte provincial dispuso que dicha intervención “sea llevada a cabo por la Excelentísima Cámara de Apelaciones de esa Circunscripción, en cabeza de su señora Presidente -Dra. María Marta Nieto-, en ejercicio de la función de superintendencia delegada por el Superior Tribunal de Justicia”.

El acuerdo plenario dispone también que la Cámara de Apelaciones mencionada “cuente, a los fines indicados, con la colaboración técnica de la señora Coordinadora Técnica de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios – Licenciada Valentina Kresteff- y de la Licencia Gisela Ochoa, funcionaria de este Superior Tribunal de Justicia”.

De acuerdo a la decisión, la intervención “deberá llevarse a cabo a través de la correspondiente auditoria y contralor del debido cumplimiento de las misiones y funciones encomendadas a ese organismo por la normativa vigente, debiendo la Excelentísima Cámara de Apelaciones elevar semanalmente un informe a este Superior Tribunal de Justicia dando cuenta de su evolución”.

En los fundamentos, se citan los Acuerdos Plenarios N° 5302/2024, 5595/2025 y 5630/2026, que “modifican el sistema de guardias de violencia familiar y de género” y se menciona “el lamentable acontecimiento acaecido en la ciudad de Comodoro Rivadavia en las últimas horas, que es de público conocimiento”.