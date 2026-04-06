JAVIER MILEI - JOSÉ ANTONIO KAST

El presidente Javier Milei recibió a su par de Chile, José Antonio Kast


El presidente Javier Milei recibió esta mañana en Casa Rosada a su par de la República de Chile, José Antonio Kast, en el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder.

Milei y Kast mantuvieron un encuentro bilateral acompañados por el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna.

A continuación compartieron una reunión ampliada en el Salón Eva Perón, de la que también participaron, por Chile, el embajador en la República Argentina, Gonzalo Uriarte; la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; el secretario general de Política Exterior, Frank Tressler; y el asesor internacional de la Presidencia, Eitan Bloch.

Por la Argentina asistieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; y el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro.

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