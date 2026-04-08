El oficialismo buscará convertir en ley la reforma de la Ley de Glaciares

Con el fin de conseguir una victoria legislativa que lo devuelvan al estado de gracia que lo acompañó durante el verano en su andar en el Congreso de la Nación, el oficialismo se abocará este miércoles al debate de la reforma de la Ley de Glaciares.

Será un día después de haber conseguido el dictamen que habilita el tratamiento en el recinto, donde será el único tema a tratar, aunque ya se sabe que la oposición tratará de hacerle sentir al Gobierno el rigor, durante una primera parte que dedicará a las cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamento.

Cuatro son los dictámenes que hubo este martes, al cabo de un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales al que asistieron casi una veintena de expositores, todos a favor de la reforma de la Ley de Glaciares. Esos visitantes eran dos gobernadores de provincias mineras, como así también ministros, secretarios y subsecretarios nacionales y provinciales de Minería. El dictamen de mayoría tuvo 37 firmas y los otros tres dictámenes correspondieron uno a Unión por la Patria, otro a Provincias Unidas y un cuarto de Maximiliano Ferraro.

El proyecto que modifica la Ley 26.639 redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41.

Como dijimos, la oposición buscará hacer su juego en esta sesión. Convencida de que el oficialismo conseguirá la victoria que está buscando -por una base de 135 votos y un techo de 140-, la oposición sacará a la palestra el caso Adorni y hasta es probable que pida su interpelación.

Asimismo intentará aprobar sobre tablas un proyecto de un grupo de diputados de Unión por la Patria para reafirmar la neutralidad de la Argentina frente al conflicto armado entre Estados Unidos e Israel con la República Islámica de Irán. La iniciativa cuestiona declaraciones y acciones del Poder Ejecutivo que, según advierten, comprometen la política exterior histórica del país y avanzan sobre facultades exclusivas del Congreso.

El proyecto es del diputado Juan Marino, y sostiene que la Argentina no reconoce enemigos en ninguna de las partes en disputa y reivindica una posición de prescindencia activa, alineada con la tradición diplomática nacional y con los principios establecidos por la Constitución Nacional y la Carta de las Naciones Unidas. En ese sentido, el texto remarca el compromiso del país con la resolución pacífica de las controversias internacionales y el respeto al derecho internacional.

Más poder a las provincias

La reforma de la Ley de Glaciares fue redactada por el Consejo de Mayo y propone, además, la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el inventario.

También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.

El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.

Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.

Fuente: Parlamentario