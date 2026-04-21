El ajuste exprime a la inversión petrolera en Manantiales Behr

La llegada de PECOM a Manantiales Behr marca un punto de inflexión en uno de bloques emblemáticos de la Cuenca del Golfo San Jorge, pero también abre interrogantes sobre el nivel de actividad futura. El plan presentado por la empresa del Grupo Pérez Companc contempla 110 millones de dólares de inversión, una cifra que queda muy lejos de los niveles históricos de YPF en la región.

Inversión depreciada

El esquema incluye la activación de un equipo perforador, dos equipos de workover, cuatro de pulling y un equipo de flush by, además de un gasto operativo estimado en 300 millones de dólares.

Sin embargo, el dato central es que el componente de inversión directa queda muy por debajo de los antecedentes recientes. En 2022, YPF invirtió 290 millones de dólares en Chubut, mientras que en 2023 elevó ese monto a 310 millones, lo que deja en evidencia una reducción significativa en la intensidad del desarrollo del área.

Un aspecto relevante es que el modelo de PECOM parece apoyarse más en el gasto operativo que en nuevas inversiones. A los 110 millones iniciales, se suman programas adicionales que combinan unos 85 millones de inversión y cerca de 100 millones en operación, reforzando esa tendencia.

Este enfoque genera preocupación en el sector, ya que el desarrollo de un yacimiento maduro como Manantiales Behr requiere inversiones sostenidas en perforación y recuperación terciaria para evitar una caída en la producción.

Además, la compañía avanzará con un decreto de baja de regalías, lo que busca mejorar la rentabilidad del proyecto. Sin embargo, este beneficio fiscal también pone el foco en la necesidad de asegurar compromisos de inversión que compensen la menor carga tributaria.

Un yacimiento histórico requiere sostén continuo

En un contexto donde la industria busca maximizar la eficiencia en los campos maduros, la estrategia de PECOM genera recelo en el entramado pyme ya que la operadora deberá equilibrar incentivos con exigencias de desarrollo.

Para algunos sectores, la venta de Manantiales Behr estuvo manchada desde el inicio. La caída del acuerdo con el Grupo Rovella Capital (que contaba con el aval de Ignacio Torres y su gabinete) por no contar con los fondos para afrontar los pagos del activo, llevó a que YPF aceptara la oferta de PECOM.

En enero, la empresa liderada por Horacio Marín informó la venta del mítico bloque de la Cuenca del Golfo San Jorge por 575 millones de dólares a la petrolera del Grupo Pérez Companc. La operación incluyó activos estratégicos como oleoductos y stock logístico, consolidando el cambio de operador.

En paralelo, YPF ratificó la continuidad de los contratos vigentes hasta el 31 de julio, garantizando una transición ordenada.

En tanto avanza el calendario, Chubut analiza la documentación presentada por ambas compañías y se espera que el ingreso formal de PECOM se concrete el 1 de mayo.

Así como la venta de Manantiales Behr fue controversial, el plan de inversión del brazo petrolero del Grupo Pérez Companc deja muchos sinsabores en la Cuenca del Golfo San Jorge. Es que el contraste entre el plan de PECOM y los niveles históricos de YPF plantea dudas sobre el futuro productivo del bloque.

Si bien la continuidad operativa está garantizada en el corto plazo, la menor escala de inversión podría impactar en la sustentabilidad de la producción.

Fuente: abcDiario