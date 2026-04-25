Dos jóvenes detenidos por vandalismo en Comodoro Rivadavia



El Centro de Monitoreo de Comodoro Rivadavia alertó a la Seccional Cuarta sobre el llamado de un testigo. Este refirió haber observado a dos hombres arrojando piedras y rompiendo los cristales de una Toyota Hilux. La camioneta se hallaba estacionada en la avenida Kennedy.Referencia geográfica

Los autores de los daños se alejaron del lugar corriendo, mientras el testigo los seguía y brindaba información al Centro de Monitoreo. Personal policial arribó al lugar y procedió a la aprehensión de los dos sospechosos en Gregorio De Laferre y Oligario Andrade.

Los aprehendidos, de 20 años, quedaron a disposición de la Justicia mientras se investigan las circunstancias del hecho.