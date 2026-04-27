Dos hermanos detenidos por intento de homicidio



Personal de la División Policial de Investigaciones de Esquel, con la colaboración de la Unidad Regional Esquel, Comisaría Seccional Primera, División Canes y la División Criminalística, llevaron a cabo dos diligencias de allanamiento en el barrio Ceferino este domingo.

Los procedimientos se realizaron en el marco de una la investigación por la tentativa de homicidio de un sujeto conocido como «Mellizo González», hecho ocurrido en el mismo barrio durante la madrugada del 24 del corriente mes.

La víctima se encuentra actualmente internada en el hospital local, en la unidad de terapia intensiva.

Como resultado de los allanamientos, se procedió a la detención de dos hermanos, quienes fueron imputados por el hecho y quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal Esquel. Asimismo, se secuestraron diversos elementos de interés para la presente investigación, los cuales serán peritados posteriormente.

No se descartan futuras diligencias en el sector barrial con el objetivo de detener a otras personas involucradas en este suceso. Las diligencias fueron supervisadas por la Funcionaria Fiscal Lucía Torres y autorizadas por el Juez Penal Dr. Jorge Criado.