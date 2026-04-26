Detenido por intento de robo en la vía pública



Un hombre de 30 años fue detenido en Puerto Madryn luego de intentar robar un teléfono celular utilizando un objeto contundente para amenazar a la víctima. El hecho se registró el sábado alrededor de las 19:00 horas, en el marco de un patrullaje preventivo realizado por personal de Guardia de Infantería.

El episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Tierra del Fuego y José Carranza, donde los efectivos observaron a una mujer solicitando auxilio. Al ser entrevistada, la víctima relató que un individuo le había exhibido un elemento contundente con la intención de sustraerle su celular, y aportó características físicas y de vestimenta del sospechoso, además de indicar la dirección en la que se había dado a la fuga.

Con esta información, el personal policial se dirigió hacia la intersección de Tierra del Fuego y Mariano Moreno, donde logró ubicar y aprehender al sujeto señalado, quien habría intentado concretar el robo momentos antes.

El detenido fue identificado como E.L.P., de 30 años, y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Fuente: Canal 12