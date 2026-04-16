Desalojaron la Escuela 790 por un supuesto reto viral

Un amplio operativo policial se montó en la Escuela 790 de Puerto Madryn, ubicada en Dorrego y San Martin, ante la detección de una amenaza de bomba detectada en los baños de varones. En un comunicado la escuela expresó que “ante la detección de una inscripción de contenido intimidatorio realizada por alumnos en el día de ayer en el baño de varones, relacionada con un reto viral de público conocimiento, se activaron de inmediato los protocolos institucionales previstos para estos casos”.

Asimismo, se indicó que “se dio intervención a la Supervisión de Educación Secundaria en el día de ayer. En el día de hoy se hizo presente personal de Comisaría Quinta, quien tras evaluar la situación dio intervención al Ministerio Público Fiscal”.

Además, se planteó que “por disposición del Fiscal interviniente, y a fin de dar cumplimiento a las medidas de seguridad y resguardo establecidas en el protocolo vigente, se procedió a la evacuación preventiva de la totalidad del edificio escolar. Todo el personal y los alumnos se retiraron de forma ordenada, sin registrarse incidentes”.

La dirección del establecimiento indicó que “la medida adoptada tiene carácter preventivo y se mantendrá hasta tanto las autoridades competentes finalicen las actuaciones correspondientes y habiliten nuevamente el ingreso al establecimiento” agregando que “informaremos por los canales oficiales la reanudación de las actividades escolares una vez que contemos con la autorización pertinente”.

Por último, se solicita “a nuestra comunidad acompañar con tranquilidad. La escuela actuó conforme a la normativa y priorizando en todo momento la seguridad de los estudiantes y el personal”