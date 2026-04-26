DEPORTIVO MADRYN - FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Deportivo Madryn recibe a Defensores de Belgrano


El Deportivo Madryn enfrenta este domingo a Defensores de Belgrano por la fecha 11 de Zona A de la Primera Nacional. La cita es a las 16:00 horas, en el estadio Abel Sastre.

El equipo aurinegro necesita recuperarse tras el último resultado, y jugar de local supone una ventaja para este encuentro.

Programación — Fecha 11

Zona A

Sábado 25

  • San Miguel vs. Los Andes — 15.30
  • San Telmo vs. All Boys — 15.30

Domingo 26

  • Morón vs. Racing de Córdoba — 15.00
  • Acassuso vs. Estudiantes — 15.30
  • Deportivo Madryn vs. Defensores de Belgrano — 16.00
  • Central Norte vs. Ciudad de Bolívar — 17.00
  • Chaco For Ever vs. Mitre (SdE) — 17.00
  • Colón vs. Godoy Cruz — 19.00

Martes 28

  • Ferro vs. Almirante Brown — 19.30

Zona B

Sábado 25

  • Temperley vs. Patronato — 15.30
  • San Martín (SJ) vs. Quilmes — 17.30
  • Atlético Rafaela vs. Gimnasia (Jujuy) — 18.00

Domingo 26

  • Chicago vs. Colegiales — 15.00
  • Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro — 15.00
  • Chacarita vs. Midland — 15.30
  • Agropecuario vs. San Martín (T) — 16.00
  • Güemes vs. Atlanta — 17.00
  • Deportivo Maipú vs. Almagro — 18.00

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