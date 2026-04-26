Deportivo Madryn recibe a Defensores de Belgrano
El Deportivo Madryn enfrenta este domingo a Defensores de Belgrano por la fecha 11 de Zona A de la Primera Nacional. La cita es a las 16:00 horas, en el estadio Abel Sastre.
El equipo aurinegro necesita recuperarse tras el último resultado, y jugar de local supone una ventaja para este encuentro.
Programación — Fecha 11
Zona A
Sábado 25
- San Miguel vs. Los Andes — 15.30
- San Telmo vs. All Boys — 15.30
Domingo 26
- Morón vs. Racing de Córdoba — 15.00
- Acassuso vs. Estudiantes — 15.30
- Deportivo Madryn vs. Defensores de Belgrano — 16.00
- Central Norte vs. Ciudad de Bolívar — 17.00
- Chaco For Ever vs. Mitre (SdE) — 17.00
- Colón vs. Godoy Cruz — 19.00
Martes 28
- Ferro vs. Almirante Brown — 19.30
Zona B
Sábado 25
- Temperley vs. Patronato — 15.30
- San Martín (SJ) vs. Quilmes — 17.30
- Atlético Rafaela vs. Gimnasia (Jujuy) — 18.00
Domingo 26
- Chicago vs. Colegiales — 15.00
- Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro — 15.00
- Chacarita vs. Midland — 15.30
- Agropecuario vs. San Martín (T) — 16.00
- Güemes vs. Atlanta — 17.00
- Deportivo Maipú vs. Almagro — 18.00