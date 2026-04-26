Deportivo Madryn recibe a Defensores de Belgrano



El Deportivo Madryn enfrenta este domingo a Defensores de Belgrano por la fecha 11 de Zona A de la Primera Nacional. La cita es a las 16:00 horas, en el estadio Abel Sastre.

El equipo aurinegro necesita recuperarse tras el último resultado, y jugar de local supone una ventaja para este encuentro.

Programación — Fecha 11

Zona A

Sábado 25

San Miguel vs. Los Andes — 15.30

San Telmo vs. All Boys — 15.30

Domingo 26

Morón vs. Racing de Córdoba — 15.00

Acassuso vs. Estudiantes — 15.30

Deportivo Madryn vs. Defensores de Belgrano — 16.00

Central Norte vs. Ciudad de Bolívar — 17.00

Chaco For Ever vs. Mitre (SdE) — 17.00

Colón vs. Godoy Cruz — 19.00

Martes 28

Ferro vs. Almirante Brown — 19.30

Zona B

Sábado 25

Temperley vs. Patronato — 15.30

San Martín (SJ) vs. Quilmes — 17.30

Atlético Rafaela vs. Gimnasia (Jujuy) — 18.00

Domingo 26