Continúa el ciclo de historia del Aeroclub de Puerto Madryn

El próximo 24 de abril, se inaugurará una muestra alusiva a la historia del Aeroclub de Puerto Madryn enmarcada en el programa que impulsa la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad en conjunto con el mismo aeroclub, institución que cuenta con más de 80 años de historia en la ciudad.

De la actividad participarán los socios fundadores que relatarán anécdotas y experiencias que forman parte de su rica trayectoria.

El ciclo culminará con una gran Expo, que se llevará a cabo el 7 y 8 de agosto, abierta a toda la comunidad.