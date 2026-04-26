Barcelona: 50 turistas tuvieron que dormir en los pasillos



La agencia de viajes online Booking.com investiga los motivos por los que medio centenar de personas que habían reservado su estancia en el hotel barcelonés Standbyme Ramblas tuvieron que pasar la noche en los pasillos y escaleras del establecimiento al no existir su reserva.

Según informaron El Periódico de Cataluña y la televisión autonómica TV3, cerca de 50 clientes que llegaron al citado hotel el pasado martes 21 de abril se encontraron con que no figuraba ninguna reserva a su nombre. Los afectados manifestaron haber efectuado la contratación a través de Booking.com.

Los citados medios explican que los clientes se vieron obligados a dormir en los pasillos y escaleras del hotel, ya que no fue posible encontrar un alojamiento alternativo para la noche del 21 de abril, a pesar de que contactaron con la agencia de viajes online y la policía.

Este jueves 23 de abril, una portavoz de Booking.com confirmó que la compañía está «al tanto de lo ocurrido en este alojamiento de Barcelona» y que, «desde el primer momento», han trabajado con el establecimiento para «apoyar a los clientes afectados». Según la misma fuente, «la situación quedó resuelta ayer y los huéspedes ya han sido reubicados».

Se da la circunstancia de que Booking.com sufrió recientemente un ciberataque que expuso datos de reservas de sus clientes. No obstante, según ha añadido la portavoz de la OTA, «por lo que sabemos hasta ahora, no hay indicios de que este caso esté relacionado con el incidente reportado hace unas semanas». La empresa ha indicado que continúa revisando junto al hotel los motivos de este incidente.