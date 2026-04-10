CARNE DE GUANACO - SANTA CRUZ

Comienza “Carne de Guanaco: nueva identidad gastronómica de la Patagonia”

Este viernes se llevará adelante la Primera Jornada “Carne de Guanaco: nueva identidad gastronómica de la Patagonia”, en la Sociedad Rural de Río Gallegos, una propuesta orientada a promocionar el consumo de este recurso regional y difundir sus beneficios nutricionales y productivos.

Esta iniciativa cuenta con el acompañamiento del Consejo Agrario Provincial, organizada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y se enmarca en una línea de trabajo impulsada por el Gobierno de Santa Cruz para diversificar la producción, fortalecer la cadena del guanaco y fomentar nuevos hábitos de consumo.

En este contexto, el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, destacó la importancia de la actividad y señaló: “Es una iniciativa muy importante que venimos trabajando y que responde a un pedido del gobernador Claudio Vidal. Cada institución que quiera incentivar esta actividad, nosotros vamos a acompañar”.

Una propuesta con valor nutricional y accesible
Desde el organismo destacaron que la carne de guanaco presenta altos niveles de proteína, con aproximadamente 24 gramos cada 100 gramos, superando incluso a otras carnes tradicionales como la vacuna o el pollo.

En esa línea, Garay remarcó: “Es un alimento muy beneficioso, con alto contenido proteico, incluso superior a otras carnes. Además, el costo que tiene ayuda al consumidor, por eso queremos que los santacruceños se animen a consumirla”.

Degustaciones y propuestas gastronómicas
La jornada se desarrollará desde las 17.30 horas y contará con la participación de profesionales que brindarán información sobre las propiedades del producto, así como también de cocineros y chefs que elaborarán distintos platos para que el público pueda degustar.

Entre los chefs invitados estarán Paula Comparatore como invitada especial, junto a Alejandra Repetto, Guillermo Vergara, Mauricio Villa, Carlos Martínez y Diego Aybar, quienes protagonizarán demostraciones en vivo, compartiendo técnicas, recetas y distintas formas de trabajar la carne de guanaco, con el objetivo de revalorizar este recurso como producto identitario y con potencial productivo en la Patagonia.

Además, se compartirán recetas y recomendaciones para incorporar la carne de guanaco en la cocina cotidiana.

Al respecto, Garay explicó: “Van a participar cocineros y chefs que prepararán distintos menús para que la gente pueda degustar y conocer cómo se puede cocinar esta carne, además de llevarse recetas para el hogar”.

La actividad es coordinada por las ingenieras Carla Cepeda y Carla La Rosa, quienes encabezan la propuesta desde el INTA.

Impulso a una nueva cadena productiva
Desde el Consejo Agrario remarcaron que este tipo de iniciativas forman parte de un trabajo sostenido junto a distintas instituciones y frigoríficos de la provincia, con el objetivo de fortalecer la cadena productiva del guanaco.

En ese sentido, Garay indicó: “El año pasado realizamos un trabajo muy importante junto a otras instituciones para avanzar con el plan de manejo del guanaco, que hoy nos permite estar en esta instancia”.

Además, agregó: “Se está trabajando con frigoríficos para que la carne tenga tránsito federal y pueda comercializarse en todo el país, ampliando este mercado y generando nuevas oportunidades”.

De esta manera, Santa Cruz continúa promoviendo alternativas productivas que benefician tanto a los consumidores como al desarrollo económico regional, poniendo en valor los recursos propios de la provincia.

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