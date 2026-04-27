CGERA advierte sobre la carga fiscal que enfrentan las PYMES

En el marco de la reunión de Comisión Directiva de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), más de 50 entidades de PYMES industriales, comercios y servicios manifestaron tener atraso impositivo y avisos de embargos. Solicitaron a las autoridades que el sector sea declarado como “no interés fiscal” y señalaron que las deudas podrían ascender a los 5 billones de pesos.

De esta manera, los representantes de las cámaras presentes en el encuentro indicaron que 40% de los sectores se encuentra en una situación de atraso en el pago de impuestos. En este contexto, los empresarios que participaron en la reunión advirtieron que también han recibido múltiples avisos de embargos.

Asimismo, los empresarios de CGERA debatieron sobre la dura coyuntura que están atravesando las empresas en el marco de una caída generalizada de las ventas y un avance de las importaciones. En esta línea, se destacó que las empresas están cumpliendo en el pago de salarios y de los servicios públicos, pero alertaron por la acumulación de deudas impositivas y la situación de las cadenas de pagos.

Ante este contexto, los dirigentes de CGERA manifestaron su compromiso de priorizar las acciones que mantengan el empleo y la actividad económica. Por esta razón, se dialogó sobre la necesidad de frenar la carga impositiva para evitar los intereses resarcitorios, punitorios y gastos.

Una de las propuestas que surgió en el encuentro fue la de declarar a las PYMES como “no interés fiscal” para que las empresas puedan sobrevivir y evitar que los empleados se conviertan en futuros beneficiarios de planes sociales, en el caso de que se baje una persiana definitivamente.

Además, se aclaró que al sector no se le puede exigir competitividad cuando las reglas de juego son asimétricas; mientras las PYMES aplican esquemas libertarios compiten con economías comunistas mucho más eficientes. En esta línea, se indicó que no se pueden reclamar inversiones mientras se destruyen las que, con mucho esfuerzo y sin financiamiento, han hecho estos sectores productivos.

Las PYMES también señalaron que la situación actual ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es compleja debido a las recientes prórrogas de alivio fiscal. Aunque no existe un porcentaje oficial público que precise el número total de empresas embargadas sobre el padrón activo, los datos recientes de abril de 2026 y las normativas vigentes permiten reconstruir el escenario actual.

Así, a pesar de las suspensiones para ciertos sectores, el organismo ha intensificado la fiscalización digital y, según informes de gestión de este mes, ARCA logró recuperar cerca del 77% del monto total adeudado en campañas recientes dirigidas a contribuyentes con deudas superiores a los $2.200.000.

También, se hizo hincapié en que la prórroga automática para MiPyMEs y Pequeños Contribuyentes finalizó el 1 de enero de 2025, lo que significa que aquellas empresas que no regularizaron su situación mediante los planes de pago que vencieron en marzo de 2026 están hoy en la «primera línea» de posibles medidas cautelares.

Por este motivo, la deuda del sector ascendería a los 5 billones de pesos; un equivalente a 3.600 millones de dólares. Los empresarios además advirtieron que algunas de estas deudas son penalmente reclamables, con lo cual muchos empresarios podrían enfrentar este tipo de problemas muy pronto si no se habilitan planes de pagos.