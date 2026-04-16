Caso Ángel: Trasladan a Trelew a la madre acusada por la muerte del niño

Mariela Altamirano, imputada en la causa por la muerte de su hijo Ángel López de 4 años, fue trasladada desde la Comisaría de Rada Tilly al Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, donde continuará detenida.

La decisión fue adoptada por el juez Alejandro Soñis durante la audiencia de control de detención, instancia en la que se resolvió dictar seis meses de prisión preventiva tanto para la mujer como para su pareja, Maicol González, quien permanece alojado en Comodoro Rivadavia.

El traslado fue confirmado por el jefe de la Penitenciaría de Chubut, Gabriel Araujo, quien explicó que la medida obedeció a cuestiones operativas relacionadas con la disponibilidad de lugares para mujeres detenidas en la ciudad petrolera.