Condenan a un hombre por violencia de género y deberá pagar todas las pericias



Un hombre fue condenado por hechos de violencia de género a 7 meses de prisión efectiva y además deberá pagar los gastos de las pericias realizadas.

La intervención de la Fiscalía permitió esclarecer una serie de hechos de violencia de género ocurridos en Puerto Madryn y obtener una condena de cumplimiento efectivo. Mediante un juicio abreviado, la jueza penal María Alejandra Hernández condenó a Juan Ángel Sáenz a la pena de siete meses de prisión de efectivo cumplimiento por los delitos de violación de domicilio, daño, amenazas y desobediencia a la autoridad, cometidos en un contexto de violencia de género. La resolución homologó el juicio abreviado alcanzado entre la Fiscalía y la defensa, con la conformidad de la víctima.

Durante la investigación, la Fiscalía reunió distintos elementos de prueba, entre ellos denuncias, informes policiales, registros del Centro de Monitoreo, pericias técnicas y una pericia informática que permitió corroborar la autoría de los mensajes amenazantes. También se incorporaron informes profesionales que dieron cuenta del contexto de violencia de género existente entre las partes.

De esta forma, además de la pena de prisión, la sentencia dispuso el recupero de los gastos que demandó la investigación. El condenado deberá afrontar las costas del proceso y abonar al Ministerio Público Fiscal los gastos derivados de la pericia informática realizada durante la causa.

La medida permite que los recursos públicos invertidos para esclarecer los hechos y producir la prueba necesaria para la condena sean reintegrados por quien resultó penalmente responsable. “La resolución judicial también ordenó el recupero de los gastos generados por la investigación, imponiendo al condenado el pago de las costas procesales y de las pericias realizadas durante el trámite de la causa. De esta manera, se procura resarcir al Estado por los recursos públicos empleados para el esclarecimiento de los hechos y la obtención de la prueba necesaria para arribar a la condena”, detalló la fiscal del caso, Romina Carrizo.