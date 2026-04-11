Capturan a delincuentes tras un tiroteo en Puerto Madryn



Una investigación en búsqueda de cuatro prófugos de la justicia de Río Negro concluyó con un procedimiento y tiroteo en la zona sur de Puerto Madryn. El hecho sucedió en la noche del viernes y generó una enorme preocupación y tensión en los habitantes de la zona que comenzaron a escuchar una seguidilla de disparo.

El personal de la Policía del Chubut recibió información de sus pares rionegrinos donde alertaban de la presencia en Puerto Madryn de la presencia de cuatro personas que habían cometido un hecho delictivo en una vivienda de General Roca y que dejó a una pequeña con lesiones de gravedad.

Con la información recibida se comenzó una tarea investigativa por parte de la DPI de la ciudad portuaria que permitió establecer que los delincuentes se alojaban en un complejo turístico ubicado en calle Davies, en el barrio Sur.

Una vez que fueron individualizados bajando de un vehículo, el personal policial que estaba realizando la vigilancia y seguimiento decidió intervenir para concretar su detención. Allí uno de los cacos comenzó a realizar disparos contra los efectivos que repelieron con sus armas de fuego el ataque.

Los datos preliminares refieren a que se habrían efectuado entre siete y diez disparos. Como consecuencia de ello, tres personas fueron detenidas en el lugar mientras que el cuarto se dio a la fuga hacia la zona de descampado que allí existe.

Rápidamente se montó un amplio operativo en el sector donde se pudo capturar al peligroso delincuente, que estaba herido producto de haber recibido uno de los impactos de arma de fuego.

Los delincuentes tendrían un amplio prontuario por diferentes hechos delictivos que cometieron en la vecina provincia desde donde se fugaron días atrás para alojarse en la ciudad del Golfo