Becas Movilidad 2026 del Fondo Nacional de las Artes

El Fondo Nacional de las Artes, que depende de la Secretaría de Cultura, abre la convocatoria a las Becas Movilidad organizadas para contribuir a la circulación, promoción y fomento de artistas y agentes culturales en ferias, mercados, festivales, congresos, foros, entre otros eventos, dentro y fuera del país.

Hasta el 19 de mayo, pueden postularse artistas, artesanos, diseñadores, arquitectos, productores y gestores culturales argentinos y extranjeros que residan legalmente en el país, de manera individual o en grupos, que busquen apoyo para participar de eventos artísticos y culturales de relevancia para su desarrollo profesional.

Para aplicar a las becas se establecen dos categorías: Movilidad dentro del país y Movilidad en el exterior, cada una de las cuales tiene, a la vez, instancias de postulación para ferias/mercados, festivales y congresos/foros.

Los destinatarios

El organismo recibe solicitudes enmarcadas en las siguientes disciplinas: Artes Escénicas, Artesanías, Artes Visuales, Arte y Tecnología, Arquitectura y Patrimonio, Audiovisuales, Diseño, Gestión Cultural, Letras y Música.

Cada uno de los becarios recibirá un monto de hasta $1.500.000 para la categoría Movilidad dentro del país y hasta $3.000.000 para la categoría Movilidad en el exterior. En el caso de postulaciones grupales, se otorgarán hasta cuatro becas por grupo en cada categoría.

Las postulaciones deberán incluir un documento que acredite de manera fehaciente la participación en el evento al que se desea concurrir, que contenga información suficiente sobre la fecha del evento, el lugar de realización y la actividad que desarrollará el participante.

Las becas podrán ser utilizadas para pasajes, alojamiento, traslados de personas o de objetos, viáticos o cualquier gasto originado en forma directa en la participación del evento.

Selección

La selección de los becarios estará a cargo del Directorio del Fondo Nacional de las Artes, que evaluará las solicitudes conforme a los siguientes factores de ponderación: calidad integral de la postulación; trayectoria del postulante o integrantes del grupo; relevancia y trayectoria del evento en el cual se participará; circulación y promoción en distintas regiones del país y/o del exterior; importancia y pertinencia de la participación en el evento en relación con el fortalecimiento y/o proyección comercial del emprendimiento que desarrolla el postulante; estrategias de vinculación del postulante con emprendedores, gestores, productores y/o circuitos o redes que fomenten la comercialización y la cooperación entre actores del sector.

Al finalizar la beca, cada beneficiario deberá presentar, en un plazo no mayor a treinta días corridos, un informe final que contenga el desarrollo completo de los contenidos y actividades llevadas a cabo, incluyendo material complementario (fotos, videos, entre otros) y la certificación o constancia de realización de la beca.

La iniciativa se propone fomentar la distribución y promoción de los emprendimientos culturales, artistas y producciones culturales; promover la circulación de artistas y obras en espacios de exhibición, comercialización e intercambio a nivel nacional e internacional; facilitar la presencia de artistas argentinos en eventos y plataformas globales; y favorecer la visibilidad y difusión de la producción artística contemporánea, facilitando su inserción en circuitos profesionales.

Las postulaciones se realizan únicamente a través de la plataforma del Fondo Nacional de las Artes, https://app.fnartes.gob.ar.