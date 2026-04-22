Ashira presentó en Puerto Madryn su nueva flota de camiones

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, visitó las instalaciones de la empresa Ashira, donde se realizó la presentación de la nueva flota de camiones. De esta manera, se avanzó en una iniciativa fundamental para continuar con la limpieza de la ciudad.

Puntualmente, se sumó cerca de una decena de unidades, las cuales cuentan con equipamiento de última generación, optimizando su funcionamiento y las tareas a realizar.

Al respecto, el Intendente dijo: “Celebramos este tipo de inversiones, que hacen que podamos continuar haciendo de Puerto Madryn, una ciudad limpia y ordenada, para lo cual es fundamental que trabajemos todos de manera conjunta y con compromiso”.

Asimismo, el Jefe Comunal hizo un llamado a la comunidad: “La ciudad la debemos mantener limpia entre todos, haciendo cada uno nuestro aporte y colaborando. Es fundamental que todos tomemos conciencia y que no hagamos cosas que atenten contra una ciudad limpia y ordenada”.