ALERTA AMARILLA - LLUVIA - VIENTO

Alerta amarilla por viento y lluvias en Chubut

Se emitieron dos alertas amarillas para este martes 28 de abril, una por vientos que afectará a toda la provincia y otra por lluvias en distintas zonas, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

En cuanto al viento, se prevé que el fenómeno se presente durante la noche, con circulación del sector oeste y velocidades que oscilarán entre los 50 y 70 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h, e incluso superarse de manera puntual en algunos sectores.

Por otro lado, rige una alerta amarilla por lluvias para la tarde del martes. Se esperan precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente intensas, con acumulados estimados entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Las zonas alcanzadas por esta segunda alerta son la Cordillera de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer, además de la Costa de Escalante. En áreas cordilleranas no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de nieve.

OPINIÓN

El infanticidio como fracaso de la razón jurídica

El infanticidio como fracaso de la razón jurídica

TERMÓMETROS

Milei cae en el ránking de presidentes

Milei cae en el ránking de presidentes

La gira artística del Presidente

La gira artística del Presidente

Milei en caída libre

Milei en caída libre

ÚLTIMAS NOTICIAS