Adorni desafió a la oposición: «No voy a renunciar»

Manuel Adorni se presentó este miércoles en el Congreso, por primera vez en su condición de jefe de Gabinete para cumplir con lo que establece el artículo 101 de la Constitución Nacional para esas funciones.

Con la presencia de 132 diputados una sesión especial informativa que tuvo el aditamento especial de contar con la presencia no solo del Presidente de la Nación, sino también de buena parte del gabinete nacional. Todos convocados para escuchar -y apoyar- la presentación de Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación judicial vinculada a su patrimonio.

Ante los Diputados, Adorni aseguró que “hace dos años la Argentina estaba en una situación de crisis terminal. La herencia nos mostraba una inflación del 211,4% anual, la más alta del mundo; 12 mil millones de dólares de reservas negativas; cepo y brecha campiaria, déficit en cuentas públicas; un Estado sobredimensionado con 18 ministerios, 307 secretarías y subsecretarías, 2.476 direcciones y coordinaciones, 41 organismos desconcentrados y 76 organismos descentralizados. Además, 340 mil empleados públicos”, agregó, y cerró: “Seis de cada 10 niños bajo la línea de pobreza”, y sumó los piquetes y asesinatos.

El jefe de Gabinete reconoció que “hay mucho camino por recorreré. Este trabajo está lejos de estar terminado. También sabemos que los resultados obtenidos no demuestran un impacto directo en la vida cotidiana de todos los argentinos”.

“Ese retraso en el camino de la reconstrucción se explica, en gran parte, por un fenómeno que vimos con notoria crudeza que vimos en mitad del año pasado: la operación golpista que el kirchnerismo y la izquierda ejecutaron en plena campaña electoral”, apuntó.

Así expuso extensamente ante los legisladores, siempre defendiendo la gestión que lleva adelante el Gobierno y haciendo comparaciones permanentemente con el pasado.

Después de un segundo tramo de preguntas más punzantes por parte de la oposición, Manuel Adorni confirmó que no renunciará al cargo. “Respecto a la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia o voy a continuar como jefe de Gabinete quiero dejarles en claro a todos que no. Por el contrario, estoy acá dando la cara”, expresó.

Tras un cuarto intermedio, herramienta a la que se apeló antes de las respuestas de cada tanda de preguntas, el funcionario resaltó que el presidente le “confió el honor y la responsabilidad de coordinar el Gabinete de ministros del Gobierno más reformista de la historia”. “Es para mí un orgullo estar delante de esta tarea, porque los argentinos estaban esperando esta reforma desde hacía décadas”, continuó.

Y sumó: “Voy y vamos a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente, porque sabemos que es posible y sabemos cómo llevarlo a cabo”.