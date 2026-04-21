Abren la inscripción del plan provincial de alfabetización



Desde el Ministerio de Educación anunciaron que se encuentran abiertas las inscripciones a las capacitaciones correspondientes al Plan Provincial de Alfabetización “Chubut Aprende”, una política educativa estratégica orientada a fortalecer el desarrollo de las competencias de lectura y escritura en todos los niveles del sistema educativo.

Estas instancias de formación se enmarcan en los ejes definidos por la Resolución Nº 03/24 y constituyen una valiosa oferta de desarrollo profesional docente.

Las capacitaciones estarán a cargo del equipo “Queremos Aprender”, integrado por las doctoras Ana María Borzone, y Vanesa de Mier; la licenciada Josefina Manrique Díaz; y las profesoras Bárbara Iribarne y Liliana Francisconi, profesionales de reconocida trayectoria en el campo de la alfabetización.



Formación docente para fortalecer la alfabetización

La actualización propone ampliar y profundizar los conocimientos pedagógicos de los docentes, con el objetivo de fortalecer sus prácticas profesionales en la implementación de estrategias de enseñanza de la alfabetización inicial y avanzada. De esta manera, se busca garantizar aprendizajes integrales, sostenidos y transformadores en todos los estudiantes, acompañando su desarrollo progresivo en la lectura y la escritura.

En este sentido, durante el presente ciclo lectivo se desarrollarán tres propuestas de capacitación que darán inicio en mayo:

– Curso 2026 de Alfabetización en el Nivel Inicial, destinado a docentes de salas de 3, 4 y 5 años.

– Curso 2026 de Alfabetización en el Primer Ciclo de la Educación Primaria, orientado a docentes de primero, segundo y tercer grado.

– Curso 2026 de Alfabetización en el Segundo Ciclo de la Educación Primaria, dirigido a docentes de cuarto, quinto y sexto grado.

Inscripción y modalidad de cursado

Las personas interesadas podrán inscribirse desde la página oficial del Ministerio de Educación del Chubut www.chubut.edu.ar. Las inscripciones permanecen abiertas desde el 15 hasta el 21 de abril de 2026 a las 12 horas, con cupos limitados para cada una de las propuestas. Los cursos son gratuitos, se desarrollarán en modalidad virtual a través de la plataforma Campus Virtual Chubut y cada tramo de formación acreditará 60 horas reloj, otorgando certificación oficial.