Un alumno fue armado a la escuela

La comunidad educativa de la escuela Nº 775 de Puerto Madryn, registró un grave incidente este martes. Según trascendió, una de las madres, detectó que un alumno llevaba un arma y dio aviso inmediatamente a las autoridades de la institución.

Se activó el protocolo de convivencia que buscó priorizar la integridad emocional de todo el alumnado.

De esta manera, las autoridades del establecimiento descubrieron que un alumno transportaba un arma de aire comprimido dentro de su mochila, La situación generó mucho nerviosismo dentro de la comunidad educativa.

Por lo que las autoridades decidieron aprovechar esta situación, sumado al contexto que se está viviendo últimamente, para concientizar y transformar la jornada en un espacio de trabajo pedagógico intenso con el alumnado, por lo que no se suspendió el dictado de clases.