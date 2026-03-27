Vuelve el ciclo “Nuestros Músicos” al Teatro del Muelle

Este viernes 27 de marzo en el Teatro del Muelle de avenida Rawson 60 de Puerto Madryn, vuelve el ciclo municipal “Nuestros Músicos” con la presentación de D.M.O. (Diego Moreira) en formato solista.

El artista, con trayectoria en distintas formaciones musicales de la ciudad, compartirá un repertorio de canciones propias que comenzaron a gestarse durante la cuarentena, etapa en la que inició su desarrollo creativo junto a la banda Índice. Posteriormente, en 2024, sumó nuevas composiciones influenciadas por el nacimiento de su hija, ampliando así su universo musical.

Cabe destacar que hacia fines del año pasado se presentó junto al grupo Cuesta Vida, acompañado por Alex Choque en batería, Ariel Román en bajo, Jeremías Pérez en trompeta y Elías Aldaya en percusión, explorando géneros como candombe, rumba, bossa nova, neo soul, freestyle y rock.

En esta ocasión, D.M.O. llevará al escenario una propuesta íntima en formato solista, donde recorrerá este repertorio de nuevas canciones.

El valor de la entrada fue fijado en 8.000 pesos y se podrán adquirir en la boletería del Teatro de una hora antes del inicio del show.