Un menor de edad volcó en Trevelin



Un accidente vial ocurrido el sábado alrededor de las 23:30 dejó como saldo dos adolescentes lesionados en la localidad de Trevelin. El hecho tuvo lugar en un sector de callejón de Laguna Brychan, donde se registró el vuelco de una camioneta Toyota Hilux.

La intervención policial se produjo tras un aviso del Centro de Monitoreo que alertó sobre el accidente. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el rodado se encontraba sobre la calzada con claros indicios de haber protagonizado un vuelco. Sin embargo, el conductor no estaba presente al momento de la llegada del personal.

Pocos minutos después, Bomberos se dirigieron a una chacra situada a unos 100 metros del sitio del siniestro, donde se hallaban los involucrados. En ese lugar se verificó que uno de los menores presentaba dolores en el rostro y en otras partes del cuerpo, por lo que fue trasladado al hospital local por personal sanitario.

El conductor, también menor de edad, fue llevado al nosocomio por familiares para su correspondiente evaluación médica. Según se informó, presentaba una fisura en el brazo izquierdo, aunque recibió el alta tras la atención. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre el estado de salud del acompañante.

Intervino personal de Criminalística, que realizó las diligencias de rigor para determinar la mecánica del hecho. Posteriormente, una grúa trasladó la Toyota Hilux a la dependencia policial, quedando inicialmente a disposición del Tribunal de Faltas, debido a que el conductor no cuenta con licencia de conducir.

Tomó conocimiento la funcionaria de Fiscalía, quien dispuso que se entreviste a los padres del menor lesionado para establecer si iniciarán acciones legales. En el procedimiento participaron efectivos policiales, bomberos y personal del hospital local.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las causas que derivaron en el vuelco en Laguna Brychan.

