Un herido grave tras un choque entre camiones en la Ruta 3

Un choque entre dos camiones se produjo este viernes al mediodía en la Ruta Nacional Nº 3, cerca del acceso norte a Sierra Grande. El impacto dejó a uno de los conductores atrapado dentro de la cabina de su vehículo y obligó a desplegar un operativo de rescate en plena ruta.

El siniestro se registró alrededor de las 13 a la altura del kilómetro 1255, en un tramo donde suelen circular vehículos de gran porte que conectan distintos puntos de la Patagonia. Tras el choque, el conductor de uno de los camiones quedó atrapado entre los restos del habitáculo.

Tras ser rescatado por Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, fue trasladado al hospital con heridas de consideración.