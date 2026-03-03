Un celador en el colegio donde se atrincheró una menor con un arma fue detenido por abuso



La Justicia ordenó la detención de un celador del colegio Marcelino Blanco de La Paz, Mendoza, por abusar sexualmente de la menor de 14 años que en septiembre del 2025 se atrincheró en la institución educativa con un arma.

La detención se produjo luego de que la menor relatara que el celador la había abusado en el colegio. Esto lo confirmó durante entrevistas con profesionales del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) tras un episodio de crisis.

La adolescente se encuentra bajo tratamiento psicológico desde que se atrincheró en su colegio en septiembre del año pasado y cuenta con seguimiento de dos profesionales que la contienen ante un cuadro de bloqueo emocional.

Con esto quedó relegada la hipotesís de grooming y se sospecha que la menor habría buscado específicamente al trabajador que presuntamente la abusó, aunque en ese momento no se encontraba en el colegio porque no estaba de turno.

El pasado 14 de septiembre, la menor acudió al establecimiento con un arma calibre 9 milímetros que pertenecía a su padre, quien era oficial en la provincia de San Luis.

La estudiante disparó al aire en tres ocasiones y no hubo heridos, al tiempo que sus compañeros permanecieron resguardados en las aulas a la espera de que se normalice la situación.

Tras más de cinco horas de tensión, oficiales del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) controlaron la situación, la niña entregó el arma y fue derivada a un hospital, donde se encontraba internada junto a sus padres.

La adolescente habría apuntado con la pistola a sus compañeros, quienes recibieron asistencia por crisis de nervios.