Ugo Carabelli avanzó en Indian Wells



El tenista Camilo Ugo Carabelli avanzó a la segunda ronda de Indian Wells tras superar al estadounidense Martin Damm Jr. por 7-6(5) y 6-3, mientras que Mariano Navone quedó eliminado en su debut frente a Marcos Giron, que se impuso por 4-6, 7-5 y 6-3.

En el cuadro masculino del Indian Wells, Ugo Carabelli cumplió con el primer objetivo. Después de una gira sudamericana con puntos defendidos en el Challenger de Rosario y cuartos de final en el ATP de Buenos Aires, además de derrotas consecutivas en Río de Janeiro y Santiago, el porteño necesitaba una respuesta.

El primer set transitó sin quiebres y con alta tensión ya que Ugo Carabelli asumió la iniciativa, cometió más errores no forzados pero sostuvo la agresividad, levantó un set point en el noveno juego y llevó la definición al tie break.

Allí marcó diferencias con decisión y cerró 7-6(5). En el segundo parcial mantuvo la presión desde el fondo, aceleró con la derecha y quebró en el tramo decisivo para sellar el 6-3. En la próxima instancia enfrentará a Brandon Nakashima.

Distinta fue la historia para Navone debido a que el bonaerense, que modificó su equipo de trabajo en las últimas semanas, arrancó firme ante Marcos Giron y se llevó el primer set 6-4 tras recuperar un quiebre y golpear en el momento justo.

Sin embargo, el local elevó el nivel en el segundo parcial, aprovechó errores en el 5-5 y forzó el tercero con un 7-5 ajustado. En el set final, Giron tomó el control desde temprano con un quiebre en el tercer game y administró la ventaja.