Tomás Etcheverry está en octavos de final del Masters 1000 de Miami



El tenista argentino Tomás Etcheverry (32°) derrotó en sets corridos al español Rafael Jodar (109°) para avanzar a los octavos de final del Masters 1000 de Miami, el segundo de esta categoría que se disputa en la temporada.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, el triunfo del oriundo de La Plata se dio por 7-5 y 6-4.

Además, el español Carlos Alcaraz (1°) fue sorprendido por el estadounidense Sebastián Korda (36°), que lo derrotó por 6-3, 5-7 y 6-4, para avanzar también a la cuarta ronda del certamen estadounidense.

Con el triunfo, el argentino de 26 años alcanzó el 30° lugar en el ranking ATP en vivo, a tres posiciones de igualar su mejor posición histórica en el listado mundial, y jugará con el estadounidense Tommy Paul (23°), en la que ya es la mejor participación de su carrera en el torneo que se disputa en el estado de Florida.

Tomás Etcheverry sigue avanzando y continúa afirmándose en el inicio de un positivo 2026, que le llega como una ráfaga de aire fresco luego de una temporada 2025 que le había dejado más dudas que certezas.

El argentino tuvo una gira sudamericana muy aprobada, siendo semifinalista del Argentina Open y campeón en Río, resultados que le permitieron descansar y bajarse del ATP 250 de Santiago, para preparar una gira de Masters 1000 estadounidenses en la que, por primera vez en mucho tiempo, arrancó como preclasificado.

Su condición de sembrado lo hizo evitar la primera ronda tanto en Indian Wells como en el actual torneo de Miami, aunque no pudo aprovecharlo en el certamen que se disputa en el desierto californiano, al caer en su debut ante el canadiense Dennis Shapovalov.

De todas formas, Etcheverry alcanzó la segunda semana del Masters de Miami, algo destacable cada vez que es conseguido por un jugador argentino y acumula triunfos ante el belga Zizou Bergs y, durante la jornada de este domingo, frente a Jodar.

Con dos quiebres, uno por set y con oportunismo en el primero de ellos al haberlo conseguido en el último turno al servicio de su rival, el platense tuvo un buen rendimiento al servicio, con un 76% de puntos ganados con el primero de ellos y 56% con el segundo, para acceder a octavos de un Masters por primera vez.

Fuente: Agencia NA