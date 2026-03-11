TC2000: el circuito callejero volverá este fin de semana



El TC2000 volverá a tener un circuito callejero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el fin de semana del viernes 13 al domingo 15 de marzo y Fabián Turnes, Secretario de Deportes de CABA, dirá presente en La Oral Deportiva para hablar de la carrera.

egún supo la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario público y ex rugbista argentino contará los detalles del evento en el programa transmitido por Radio Rivadavia AM630 en un escenario que marca un hecho relevante en la historia del automovilismo albiceleste.

Durante el fin de semana, el plato fuerte lo tendrá la carrera principal del TC2000, con un trazado especialmente armado para la ocasión en formato callejero. La propuesta busca combinar deporte, entretenimiento y turismo, convocando tanto a fanáticos del automovilismo como al público general.

De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires volverá a ser escenario de una competencia del automovilismo nacional, en un evento que promete un marco especial y una fuerte convocatoria para los amantes del deporte motor.