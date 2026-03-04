Se suman los rechazos a los cambios en la Ley de Glaciares

Un grupo de organizaciones ambientales argentinas firmaron un comunicado en rechazo a la media sanción que dio la Cámara de Senadores de la Nación al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que modifica la Ley de Glaciares (Ley N.º 26.639). La iniciativa legislativa reduce el nivel de protección vigente para los glaciares y el ambiente periglacial, ecosistemas estratégicos que constituyen reservas fundamentales de agua dulce, afirman.

Por otro lado, detallaron que el proyecto habilita actividades productivas y extractivas que pueden afectar la integridad y el funcionamiento natural de estos ambientes -incluida la minería-, comprometiendo la disponibilidad de agua para millones de personas y para numerosas economías regionales que dependen de cuencas alimentadas por glaciares.

Para Diputados

El comunicado, firmado por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Círculo de Políticas Ambientales, Greenpeace Argentina, Aves Argentinas y Jóvenes por el Clima, insta a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a rechazar el proyecto de modificación y preservar una ley fundamental para el presente y el futuro del país. “Lo que está en juego no es solo una norma ambiental, sino la protección del agua, los territorios y la vida de millones de personas”, expresaron.

Y finalizan destacando que la Ley de Glaciares, sancionada en 2010, es una política pública clave para la seguridad hídrica del país y un estándar ambiental reconocido internacionalmente. Su debilitamiento representa un retroceso ambiental grave, incompatible con los principios de protección progresiva del ambiente y con los desafíos que impone la crisis climática.