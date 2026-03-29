Sabalenka consiguió el “Sunshine Double»

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka (1°) venció en tres sets a la estadounidense Coco Grauff (4°) y se consagró campeona del Masters 1000 de Miami.

Como informó la Agencia Noticias Argentinas, la número uno del ranking mundial llegó a esta final tras vencer en la anterior instancia a la kazaja Elena Rybakina (2°) en dos sets. Por su parte, Grauff le había ganado a la checa Karolina Muchova (14°) en dos mangas.

Esta tarde en el Hard Rock stadium, la bielorrusa fue visitante ante la estadounidense que contó con el acompañamiento de su país en su tierra. Así y todo, Sabalenka empezó ganando los primeros dos games pero, en los siguientes tres, Gauff se adelantó 3-2.

Sin embargo, la número uno del mundo consiguió un doble quiebre antes de cerrar el primer set, el cual se lo llevó por 6-2 de manera dominante.

Tras una segunda manga pareja en la que se impuso la estadounidense por 6-4 quebrando el servicio de la europea, Sabalenka sacó a relucir toda su jerarquía en el tercer y definitivo set.

De entrada, la bielorrusa quebró el servicio de Gauff, mantuvo el propio en ‌dos games consecutivos para ponerse 5-3 arriba y luego selló la victoria con su cuarto break del partido cuando la estadounidense envió un revés fuera.

Así, la bielorrusa consiguió el “Sunshine Double”, un hito histórico que se le da a aquellos tenistas que han podido conquistar el Masters 1000 de Indian Wells y de Miami de manera consecutiva.

En este hito, Sabalenka se suma a la polaca Iga Swiatek, a su compatriota Victoria Azarenka, a la belga Kim Clijsters y a la alemana Steffi Graf.