River visita a Estudiantes de Río Cuarto, con la intención de seguir por el camino del triunfo



River visitará este domingo a Estudiantes de Río Cuarto, por la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, con la intención de mantenerse por el camino del triunfo.

El encuentro, que está programado para las 17:45, se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Salomé Di Iorio.

River llega a este partido en un muy regular momento, luego de ganar tres de sus últimos cuatro partidos partidos (empató el restante), lo que le permitió ubicarse quinto en la Zona B con 17 puntos y a solo tres del líder, que es el sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza.

Además, desde la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet como director técnico, el club de Núñez ganó sus dos partidos. El primero de ellos fue un buen 2-1 como visitante ante Huracán, mientras que en la última fecha se impuso sin problemas por 2-0 sobre Sarmiento de Junín.

La única incógnita que mantiene el “Chacho” en el 11 inicial pasa por el mediocampo, donde Joaquín Freitas y el ecuatoriano Kendry Páez pelean por un lugar.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, tuvo un desastroso arranque en el Torneo Apertura, donde solo sumó cuatro puntos en 10 partidos y ya está muy comprometido con el descenso.

Los dirigidos por Gerardo Acuña perdieron sus últimos tres encuentros.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Zona B – fecha 12

Estudiantes de Río Cuarto – River

Estadio: Ciudad de Río Cuarto

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Salomé Di Iorio

Hora: 17:45. TV: TNT Sports Premium

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Tomás González, Gabriel Alanis y Ramín Ábila. DT: Gerardo Acuña.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Tomás Galván Kendry Páez o Joaquín Freitas, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.