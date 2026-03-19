Puerto Madryn: Todas las actividades para conmemorar un nuevo Día de la Memoria

Del 20 al 28 de marzo, desde la Municipalidad de Puerto Madryn anunciaron la agenda de actividades en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, abierta a toda la comunidad.

En este contexto, el viernes 20 de marzo a las 10:30 horas, en la sede del Círculo de Ajedrez “Peones del Sur” (Azcuénaga 253), se realizará el lanzamiento oficial de la programación, mientras que el martes 24 a las 10 horas, tendrá lugar el acto central, en la Calle de servicio del boulevard Brown entre Manuel Rodríguez Ríos (UNPSJB) y Guardacostas Río Iguazú (Cenpat – Conicet) con la asignación del nombre “Abuelas de Plaza de Mayo” a esa arteria.

Además, durante estos días, vecinos y vecinas podrán participar de distintas iniciativas que abordan la temática desde el arte, el deporte y la educación, generando espacios de intercambio, análisis y expresión colectiva.

Viernes 20

10:30 horas – Lanzamiento de la Semana por la Memoria

– Nombramiento simbólico del “Rincón de la memoria” en la sede Círculo de Ajedrez “Peones del Sur”.

– Presentación de la camiseta simbólica de la Liga Fútbol Valorado adolescentes.

– Muestra de fotos hasta el 25 de marzo.

– Proyección del documental “Deportes, desaparecidos y dictadura. Capítulo: Gustavo Bruzzone”, de Gustavo Veiga.

Sede del Círculo de Ajedrez “Peones del Sur” – Azcuénaga 253 entre Mitre y Marcos A. Zar.

19 horas – Proyección del partido Argentina vs. Perú (Mundial ‘78). Luego, habrá espacio de análisis y debate. Universidad del Chubut (UDC) – Alem 1573.

Sábado 21

10 horas – Partido Símbolo por la Memoria

Fútbol valorado con uso de la camiseta simbólica. Gimnasio Municipal N.º 2 – Berwyn y Pasaje Evita.

Torneos deportivos conmemorativos

10 a 12 horas – Básquet (Escuela N.º 789 – Villarino y Villegas)

17 horas – Vóley (Gimnasio Municipal N.º 2)

17 horas – el mercado cultural se suma a la campaña “florecerán pañuelos” de abuelas de plaza de mayo

Actividad para intervenir pañuelos y parches con distintas técnicas de nuestros oficios: xilografía, crochet, origami, sellos y pintura. Actividad abierta al público libre y gratuita.

Playón del monumento Homenaje a los Pioneros del buceo.

Martes 24

10 horas – Acto central por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia

Calle de servicio del boulevard Brown entre Manuel Rodríguez Ríos (UNPSJB) y Guardacostas Río Iguazú (Cenpat – Conicet) – Asignación del nombre “Abuelas de Plaza de Mayo” a esa arteria.

15 horas – Organismos de Derechos Humanos – Actividades alusivas y la tradicional marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Espacio lindero al Teatro del Muelle – Avenida Rawson 60.

17 horas – Torneo del Círculo de Ajedrez. Sede del Círculo de Ajedrez “Peones del Sur” (Azcuénaga 253 entre Mitre y Marcos A. Zar).

Miércoles 25

9 a 11.30 horas – Proyección de documental para estudiantes. Escuelas FAPE, Escuela de Pesca, 7733 , 790, Escuela Nueva Austral y 786 – Cine Teatro Auditorium.

Sábado 28

21 horas – Obra “Intangible”

Reflexiones sobre la memoria y la identidad, a cargo del grupo de danza teatro Eppur si muove. Entrada libre y gratuita (solicitarla con antelación en la boletería del Teatro del Muelle – Avenida Rawson 60).