Puerto Madryn palpita una nueva edición de la Copa de las Ballenas

La XIX edición de la Copa de las Ballenas, uno de los eventos náuticos más tradicionales de la ciudad, se llevará a cabo desde el sábado 21 al martes 24 de marzo en el Golfo Nuevo. Esta actividad está organizada por el Club Náutico Atlántico Sud y tiene el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn.

Cabe destacar que este tipo de competencias contribuye a posicionar a la ciudad en el ámbito deportivo a nivel nacional, generando además un impacto positivo en el turismo local, con la llegada de delegaciones y visitantes de distintos puntos del país.

Como cada año, se espera la participación de numerosos navegantes que competirán en diversas clases como Optimist (principiantes y timoneles), ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, Pampero, Wing Foil y PHRF, además de encuentros destinados a pre-principiantes y actividades de SUP, ampliando la propuesta a diferentes niveles y disciplinas.

Durante las jornadas, el Golfo Nuevo será el escenario de un espectáculo único, donde el deporte y la naturaleza se combinan para ofrecer postales inigualables, tanto para los competidores como para el público que se acerque a disfrutar desde la costa.