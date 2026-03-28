Presentan en Puerto Madryn un libro infantil sobre las ballenas



Este sábado 28 de marzo a las 17 horas, en el Ecocentro de Puerto Madryn se presentará el libro “El mar secreto de las ballenas” del autor y naturalista Joseba Andoni Bontigui.

Las entradas son libres y gratuitas, pero por capacidad limitada, se solicita que sean retiradas con antelación en la Casa de la Cultura en Roque Sáenz Peña 86, de 8 a 20 horas.

Desde la Comuna destacaron que “esta actividad inaugura un ciclo de colaboración entre la Subsecretaría de Cultura Municipal y el Ecocentro, orientado a fortalecer la identidad regional y promover productos culturales creados en nuestra zona”.

La presentación contará con la presencia del autor, quien compartirá detalles sobre el proceso de creación de la colección y su vínculo vital con Puerto Pirámides y el ecosistema del Atlántico Sur. Acompañará al escritor la narradora oral Florencia Cornejo.

Acerca del libro

La obra es el primer título de la colección “Los cuentos del Capitán Pinino”, editada por Remitente Patagonia. Esta propuesta literaria, destinada a lectores de entre 8 y 13 años, toma como inspiración la figura de Pinino Orri, emblemático capitán de avistajes, para convertirlo en un héroe de aventuras que acerca a los niños a la fauna del Golfo Nuevo.

“El mar secreto de las ballenas”, ilustrado también por el autor, narra la historia de Tormenta, una ballena franca austral joven que se pierde de su madre poco antes de su primera migración. A través de su travesía, en la que interactúa con delfines, pingüinos y lobos marinos, el autor logra un equilibrio entre el rigor científico y la narrativa de ficción, despertando la curiosidad sobre la conservación marina. Con la colección “Los cuentos del Capitán Pinino”, editada por Remitente Patagonia, Bontigui inicia una nueva etapa como autor de literatura infantil.

Joseba Andoni Bontigui es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Su obra se caracteriza por una mirada interdisciplinaria que une la fotografía, la investigación científica y la narrativa. En tanto que Florencia Cornejo es narradora oral, especializada en narración por improvisación; es promotora de lectura y creatividad. Sus talleres, de dinámicas disruptivas, poseen una pedagogía centrada en la experiencia lectora y las subjetividades de quienes participan.