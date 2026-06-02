Ruidazo de los trabajadores de la Salud en Puerto Madryn

En el marco del paro provincial impulsado por ATE, los trabajadores de la salud realizaron una jornada de visibilización en el hospital Isola y en los centros de salud de Puerto Madryn.

La convocatoria fue para la realización de un “ruidazo” que se concretó sobre la puerta de ingreso al centro asistencial. La convocatoria tuvo como leyenda el “el silencio no es salud”.

En este sentido, plantearon esta propuesta que apunta a rechazar la propuesta de mejora salarial que se plantea para el sector de la salud y, en paralelo, exigir un “aumento salarial acorde a las necesidades reales”.

Desde allí que “exigimos 200 por ciento de aumento del valor móvil” indicaron los representantes de los trabajadores, quienes remarcaron que “la paciencia se termina, tienen que entender que sin sus trabajadores el sistema se cae”.

Junto al ruidazo se realizó un cierre simbólico de puertas en cada establecimiento sanitario como medida de reclamo en pos de alcanzar una suba salarial acorde a lo pretendida por los integrantes del sistema de salud.