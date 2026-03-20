Por cancelar 150 vuelos, Neuquén le aplicó una multa millonaria a Flybondi

El gobierno de Neuquén aplicó una multa de 228.917.600 pesos a la aerolínea lowcost Flybondi por incumplimientos en la atención e información a los pasajeros durante enero. La medida fue impulsada por la Dirección Provincial de Protección al Consumidor tras constatar irregularidades en el aeropuerto local.

La sanción se vincula con la cancelación de aproximadamente 150 vuelos, lo que dejó a más de 22.000 pasajeros sin viajar en el inicio de la temporada de verano. Según el acta de inspección realizada el 12 de enero, los usuarios no recibieron asistencia adecuada ante las reprogramaciones.

Desde la provincia señalaron que se verificó una “ausencia total” de personal de la aerolínea para atender reclamos, así como la falta de cartelería informativa y canales de contacto. Estos hechos configuraron presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor.

Qué implica la sanción para la aerolínea

En términos legales, una multa de este tipo busca sancionar incumplimientos en la prestación del servicio y garantizar los derechos de los consumidores. En este caso, apunta específicamente a la obligación de las empresas de brindar información clara, asistencia y soluciones ante contingencias operativas.

La compañía presentó un descargo que fue analizado por el área legal correspondiente antes de resolverse la sanción. Sin embargo, desde Flybondi aseguraron que aún no fueron formalmente notificados y anticiparon que apelarán la medida.

Además, la empresa cuestionó la competencia del organismo provincial, al sostener que la supervisión de las aerolíneas corresponde exclusivamente a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en el marco de la normativa aeronáutica.

Cancelaciones recientes y aviones en tierra

A la sanción se suma un nuevo frente operativo. Durante los últimos días, Flybondi volvió a cancelar y reprogramar vuelos debido a la falta de aeronaves disponibles.

Actualmente, la empresa mantiene al menos dos aviones fuera de servicio, aunque la semana pasada llegó a tener hasta ocho en tierra. Si bien logró reactivar parte de la flota, las cancelaciones continuaron afectando rutas clave como Mendoza, Jujuy, Ushuaia y Florianópolis.

La compañía presentó un descargo que fue analizado por el área legal correspondiente antes de resolverse la sanción

La compañía presentó un descargo que fue analizado por el área legal correspondiente antes de resolverse la sanción

En el sector estiman que hasta el 65% de la operación semanal se vio impactada. La compañía atribuyó los inconvenientes a renegociaciones contractuales bajo modalidad ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance), un esquema que permite alquilar aviones con tripulación incluida.

Qué es el sistema ACMI

El modelo ACMI es una modalidad de leasing que incluye aeronave, tripulación, mantenimiento y seguro. Su principal ventaja es la flexibilidad para ajustar la oferta según la demanda, especialmente en temporadas altas.

Sin embargo, también puede generar inestabilidad si se modifican las condiciones comerciales con los proveedores, como ocurrió en este caso. En Argentina, este sistema comenzó a utilizarse recientemente tras la desregulación del mercado aerocomercial.

Puntualidad y desempeño

Los problemas operativos también se reflejan en los indicadores de puntualidad. Según datos de Adventus Consultora, Flybondi registró un índice de puntualidad del 57,40% entre enero y febrero.

Si bien representa una mejora respecto al mismo período de 2025, la aerolínea se ubicó en el último lugar del ranking. Por delante se posicionaron JetSmart y Aerolíneas Argentinas, con mejores niveles de cumplimiento horario.

Reconfiguración empresarial y perspectivas

Este escenario se produce en paralelo a un proceso de transformación interna. Desde mediados de 2025, Flybondi pasó a manos de COC Global Enterprise, vinculado al empresario Leonardo Scatturice.

Según la compañía, el cambio de accionista permitió mejorar la relación con proveedores y aumentar la capacidad operativa. De hecho, alcanzó su mayor nivel de flota desde su creación, con picos de hasta 10 aeronaves activas.

A futuro, el objetivo es ambicioso: incrementar la capacidad en un 230% en los próximos cuatro años, consolidar su red doméstica de 16 destinos y expandirse en mercados regionales como Brasil, Paraguay y Perú.

No obstante, los recientes episodios evidencian que el desafío no es solo crecer, sino garantizar la confiabilidad operativa en un contexto donde la experiencia del pasajero se vuelve determinante para la competitividad.