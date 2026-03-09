PUERTO MADRYN - RAWSON - TRANSPORTE INTERURBANO - TRELEW - UTA

Paro de transporte interurbano desde mediodía

En el caso de que para el mediodía de este lunes no se resuelva la situación, el transporte de corta y media distancia comenzará un paro total. Las ciudades afectadas son Trelew, Gaiman, Dolavon, 28 de Julio, Rawson y Puerto Madryn. No habrá conectividad entre las ciudades ni transporte urbano de pasajeros.

El paro dependerá de que cada empresa abone los salarios de los trabajadores. «Si durante la mañana van depositando, llegado el mediodía se comenzará el paro con los trabajadores de las empresas que no hayan percibido sus haberes. En el caso de Ceferino sur, no se verá afectado por dicho paro», informó Samuel Alarcón representante de UTA.

El rugido de la vulgaridad como liturgia del poder

