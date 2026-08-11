Revisarán caso por caso la situación de todos los menores a cargo del Estado provincial

El Ministerio de Desarrollo Humano de Chubut pondrá en marcha la Mesa Provincial de Revisión de Medidas de Protección Excepcionales, una nueva herramienta destinada a fortalecer el seguimiento de las medidas adoptadas respecto de niños y adolescentes que se encuentran bajo intervención del Estado.

La iniciativa fue creada mediante el Decreto Provincial N° 1072/26 y funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia, con el objetivo central de monitorear, revisar y evaluar las medidas de protección excepcionales vigentes en todo el territorio provincial.

La puesta en funcionamiento de la Mesa parte de una premisa fundamental: las medidas de alojamiento en dispositivos de cuidado deben ser excepcionales y limitadas en el tiempo, priorizando siempre el derecho de niños y adolescentes a crecer y desarrollarse en un ámbito familiar y comunitario.

Una revisión caso por caso

La Mesa realizará un análisis integral de las situaciones de niños y adolescentes que superen los 90 a 180 días de institucionalización, según los plazos establecidos legalmente, con el propósito de detectar las causas que dificultan su egreso y definir acciones concretas para resolverlas.

Entre otros aspectos, se buscará determinar si existen demoras administrativas o judiciales, dificultades habitacionales o demoras en el acceso a programas de fortalecimiento familiar, para establecer una hoja de ruta que permita avanzar en cada situación particular.

Asimismo, se impulsarán estrategias de desinstitucionalización, incluyendo alternativas de revinculación familiar, referentes afectivos o procesos de autonomía progresiva, de acuerdo con la edad y situación particular de cada niño o adolescente.

Al respecto, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, destacó que la creación de la Mesa “nos permitirá poner cada situación arriba de la mesa, revisar qué está impidiendo que ese niño o adolescente pueda egresar de un dispositivo y asumir, desde el Estado, la responsabilidad de remover esos obstáculos”.

“No podemos naturalizar que un niño permanezca durante años en una institución. Las medidas excepcionales tienen que ser realmente excepcionales y transitorias. Nuestro objetivo es que cada chico pueda crecer en un ámbito familiar, con vínculos afectivos y en comunidad, siempre garantizando su interés superior”, sostuvo la funcionaria.

Asimismo, Papaiani señaló que “muchas veces existen situaciones complejas que requieren la intervención simultánea de distintas áreas del Estado y también del Poder Judicial. Por eso esta Mesa busca sentar a todos los actores involucrados, analizar cada caso y tomar decisiones concretas que permitan avanzar”.

Trabajo articulado

La Mesa tendrá una conformación interdisciplinaria y contará con la participación de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia, profesionales de Trabajo Social, Psicología y Derecho con experiencia en niñez y adolescencia, y representantes regionales de los Servicios de Protección de Derechos.

También se prevé convocar a representantes del Poder Judicial, municipios, comunas rurales y otras instituciones vinculadas con la protección de derechos de niños y adolescentes, fortaleciendo la articulación y unificando criterios de intervención en toda la provincia.

El procedimiento contempla la identificación de los casos que hayan superado los plazos de alojamiento, el análisis interdisciplinario de cada situación y la adopción de acciones inmediatas para remover obstáculos administrativos o judiciales. Además, se emitirán recomendaciones para los organismos intervinientes y se realizará un seguimiento de las medidas acordadas.

Reducir los tiempos de permanencia

Con esta nueva herramienta, el Gobierno Provincial apunta a disminuir los tiempos de permanencia de niños y adolescentes en instituciones, agilizar las decisiones y garantizar que el interés superior del niño se traduzca en respuestas concretas y oportunas.

La Mesa permitirá además contar con información actualizada sobre la situación de cada niño y adolescente institucionalizado en la provincia, fortaleciendo el control y la planificación de las políticas públicas de niñez.