Habilitaron en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia la Red de Diagnóstico por Imágenes

La Secretaría de Salud de Chubut habilitará la Red de Diagnóstico por Imágenes en los hospitales de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. Se trata de un módulo que es parte de la Historia de Salud Integrada (HSI), una herramienta que permitirá integrar digitalmente todo el circuito de atención, desde la solicitud de un estudio hasta su realización e informe por parte de un profesional especialista.

En esta primera etapa, que comenzará este lunes 10 de agosto, se implementará en los hospitales Regional y Alvear de Comodoro Rivadavia, y el Hospital Zonal de Puerto Madryn.

Dichos establecimientos forman parte del proceso inicial de configuración y puesta en funcionamiento de esta nueva modalidad de trabajo en red, que continuará habilitándose por etapas en otros centros asistenciales de la provincia.

Red de Diagnóstico por Imágenes

El módulo de Red de Diagnóstico por Imágenes es una funcionalidad nativa de Historia de Salud Integrada (HSI), que permite gestionar de manera integral las distintas instancias vinculadas con un estudio.

De ese modo, el circuito comienza con la solicitud realizada por el profesional médico, continúa con la gestión de la agenda y asignación del turno, y posteriormente permite que la indicación llegue al personal técnico responsable de efectuar el estudio.

Una vez realizado el procedimiento, el sistema brinda la posibilidad de gestionar su informe por parte de un profesional especialista en Diagnóstico por Imágenes, quien podrá desempeñarse tanto en el mismo establecimiento donde se realizó el estudio como en otra institución que forme parte de la red.

Acceso y optimización de recursos

Desde la Secretaría de Salud, que conduce Sergio Wisky, se indicó que la red permitirá fortalecer el trabajo articulado entre los hospitales, optimizar la utilización de los recursos disponibles y facilitar el acceso a profesionales especialistas, fundamentalmente en aquellos establecimientos que no cuenten de manera permanente con determinados perfiles profesionales.

La incorporación de esta herramienta también posibilitará mejorar la trazabilidad de todo el proceso, ya que quedará debidamente registrada toda la información del paciente dentro de la Historia de Salud Integrada, es decir las distintas etapas del estudio, desde su indicación hasta la elaboración del informe correspondiente.