Nació un segundo yaguareté en El Impenetrable



El Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco, confirmó el nacimiento de un segundo cachorro silvestre de yaguareté, consolidando un hito histórico en la recuperación de la especie en la región. El primer registro se había realizado en agosto de 2024, cuando los guías locales Pablo y Darío observaron a la hembra Nalá junto a su cría en una barranca del río Bermejo.

Este nuevo avistaje, confirmado por cámaras trampa de la Fundación Rewilding Argentina, demuestra que los esfuerzos de conservación están dando resultados concretos tras décadas de extinción funcional en el Chaco argentino.

Dos hembras, dos crías

El primer cachorro, hijo de Nalá, fue registrado en 2024 y recientemente confirmado en video con la cola intacta.

El segundo cachorro, visto meses después, pertenece a otra hembra —probablemente Keraná— y presenta una característica distintiva: la pérdida parcial de su cola.

De esta manera, se confirma la existencia de dos nacimientos distintos, lo que refuerza la esperanza sobre el futuro de la especie en libertad.

Importancia ecológica

El yaguareté es un depredador tope, clave para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Su presencia regula poblaciones de otras especies y asegura la salud de los bosques nativos.

La recuperación de este felino en El Impenetrable significa restaurar el rol ecológico del principal depredador del Chaco; revertir décadas de ausencia que afectaron la dinámica natural; y fortalecer la biodiversidad en un área estratégica de 128.000 hectáreas.

Hitos de conservación

En 2019 se registró al macho silvestre Qaramta, símbolo de resistencia de la especie.

Posteriormente, se liberaron hembras como Keraná y Nalá, gracias al trabajo conjunto de Parques Nacionales y la Fundación Rewilding Argentina.

En 2024 se logró el nacimiento histórico del primer cachorro en libertad tras 35 años.

En 2026, la confirmación de un segundo nacimiento marca un nuevo capítulo en la recuperación del yaguareté.

El parque funciona como un corredor biológico que permite monitoreo, reintroducción y conexión con otras regiones. Además, se trabaja en:

La supervivencia del yaguareté es considerada un “renacimiento ecológico”. Su recuperación no solo es vital para la especie, sino también para la supervivencia del ecosistema chaqueño, que depende de la presencia de grandes depredadores para mantener su equilibrio.

El nacimiento de un segundo cachorro en El Impenetrable confirma que la estrategia de conservación está funcionando. Este logro refuerza la importancia de proteger la selva chaqueña y demuestra que, con compromiso y trabajo conjunto, es posible revertir procesos de extinción y devolver esperanza a una especie emblemática de la región.