Miquelarena pidió una investigación por el video del escándalo judicial

El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, se presentó en la Fiscalía de Trelew y pidió que se abra una investigación por un video difundido en redes sociales la tarde de este miércoles. En la grabación, el abogado trelewense Martín Castro habría recibido $ 12 millones en efectivo de parte de la madre de un condenado, a quien él defendía. El dinero, de acuerdo a lo que se observa en el video, sería para quien era fiscal de Trelew Julieta Gamarra, como recompensa por pedir una pena de sólo un año de prisión.

Miquelarena formuló una denuncia ante el fiscal general Omar Rodríguez y se puso a disposición en el marco del derecho de vindicación previsto en la Constitución, el articulo 68 , refiere a que todo funcionario público que se encuentre sospechado de participar en un hecho delictivo tiene la obligación de presentarse para ser investigado y todo lo que surja del video.

La presentación se realizó en el marco del derecho de vindicación que establece la Constitución, y tiene como objetivo que se lleve adelante una investigación completa respecto de un video que en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales y en distintos portales informativos. El video en cuestion, se identifica como «un escándalo que sacude a la justicia de Chubut» dicha filmacion muestra a una persona de sexo femenino pagando para acordar una condena. A partir de esta presentación, el Ministerio Público Fiscal iniciará las actuaciones correspondientes con el fin de analizar el contenido del material difundido y determinar las circunstancias del hecho, conforme a los procedimientos previstos por la ley.

Desde el MPF se indicó que la intervención permitirá esclarecer lo sucedido a partir de una investigación formal, garantizando el análisis integral de la información que actualmente se encuentra en circulación pública.