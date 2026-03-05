Milei viajará a la Cumbre de Seguridad organizada por Trump



El presidente Javier Milei fue invitado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, a participar de la Cumbre de Seguridad de países latinoamericanos, en el marco de la Cumbre Escudo de las Américas, una reunión que se llevará a cabo el próximo sábado en Miami.

La Casa Blanca indicó que el objetivo del encuentro, que tendrá como sede un hotel de Trump en la ciudad de Doral, es promover “la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región”.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que los países “realmente han conformado una coalición histórica para trabajar juntos y hacer frente a las bandas y cárteles criminales narco-terroristas, y para contrarrestar la migración ilegal y masiva no solo hacia Estados Unidos, sino hacia el hemisferio occidental, lo cual sigue siendo una prioridad clave y principal de este presidente”.

Además de Milei, también recibieron las respectivas invitaciones los mandatarios Rodrigo Paz (Bolivia); José Antoniol Kast (Chile); Rodrigo Chaves (Costa Rica); Luis Abinader (República Dominicana); Daniel Noboa (Ecuador); Nayib Bukele (El Salvador); Mohamed Irfaan (Guyana); Nasry Asfura (Honduras); José Mulino (Panamá); Santiago Peña (Paraguy) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago).

Como contrapartida, no aparecen por el momento los nombres de Lula Da Silva, Yamandú Orsi y Delcy Rodríguez, mandatarios de Brasil, Uruguay y Venezuela, respectivamente, aunque es posible que en los próximos días sean incluídos, según reveló la agencia Noticias Argentinas.

La reunión se llevará a cabo en medio de la escalada bélica que encabeza Estados Unidos, junto con Israel, sobre distintas posciones de Irán, lo que generó una gran tensión, no solo en Medio Oriente, sino también en el resto del mundo, por las consecuencias que podría tener el conflicto.

Además, Milei recibió en las últimas horas en Olivos al embajador norteamericano Peter Lamelas, y durante el encuentro ratificó su alineamiento con las políticas de Trump.

Posteriormente, Milei viajará a Nueva York para participar del Argentina Week, junto a un grupo de empersarios locales, para el foro que se desarrollará en Manhattan entre el 9 y el 12 de marzo, con el objetivo de presentar la situación económica y financiera de la Argentina, con el objrtivo de promover oportunidades de inversión privada.