Paro de colectivos en Trelew



Desde la Unión Tranviarios del Automotor con representación en Trelew, informaron que desde las 12 del mediodía de este miércoles el servicio de transporte urbano de pasajeros se verá interrumpido. El motivo del paro es porque los choferes cobraron solo un 50% de su sueldo y este martes por la noche, desde la empresa confirmaron que no llegarán a abonar la totalidad el sueldo.

Es por eso que, desde este mediodía, los colectivos de “El 22” se dispusieron en la Terminal de Ómnibus aguardando en su lugar de trabajo el pago total de sus haberes correspondientes al mes de marzo.

«El lunes los choferes recibieron el 50% de su sueldo con la promesa de que este martes se depositaría el otro 50% eso no pasó y por eso comenzó este paro por tiempo indefinido», dijo Samuel Alarcón.