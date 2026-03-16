Milei, «desaprobado»



Más del 58% de los argentinos “desaprueba“ la gestión de Javier Milei.

La consultora Zuban Córdoba publicó su último informe acerca del impacto que genera en la sociedad la gestión de Javier Milei y los resultados arrojados sorprendieron: más del 58% de los argentinos “desaprueba“ al Gobierno.

Asimismo, el estudio señaló que los resultados “consolidan un saldo negativo” en la opinión pública porque “la brecha entre aprobación y desaprobación alcanza casi 20 puntos”, dado que sólo el 35.4% aprueba el mandato de La Libertad Avanza (LLA) a nivel federal.

“Tras las elecciones legislativas del 2025, el Gobierno registró un repunte en su evaluación pública y llegó a un escenario cercano al 50%-50%. En los últimos meses, la desaprobación volvió a crecer y amplía la distancia en un contexto de crisis económica y nuevos casos de corrupción”, expresó Zuban Córdoba.