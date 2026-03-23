Massot le tira la Libra a Milei

El legislador de Encuentro Federal Nicolás Massot presentó un pedido de interpelación por la causa Libra al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei afirmando que con la cripto estafa el presidente Javier Milei “benefició con un tuit” a un ex empleador suyo, Mauricio Novelli, y aseguró que esto “está probado” pese a que hay una “inacción de la Justicia” para investigar el caso.

“Lo que resta probarse es si recibió dinero», señaló el legislador y lo comparó con la ‘Causa Hotesur’.

Massot detalló que “hubo nueve ingresos de Novelli a la Casa Rosada o a Olivos, de los cuales cinco fueron autorizados por Karina Milei y cuatro Manuel Adorni” y sostuvo que en el Gobierno “no pueden negar los vínculos con Novelli”, uno de los impulsores de $Libra, y dijo que en el momento de la concreción de la cripto estafa, el 14 de febrero de 2025, “Adorni era un vocero y, evidentemente, tiene un vínculo que explicar también”.

Aludiendo a la relación entre Milei y Novelli, advirtió que “cuando se llega a un cargo público hay que tener especial cuidado en la relación con quienes fueron tus empleadores previamente”, y resaltó que en la causa $Libra “hay cosas que ya están probadas” y otras que “falta que la Justicia pruebe”.

“Ahora todo es tan evidente que, ante la inacción o la demora casi inactiva de la Justicia, entendemos que no hay otro ámbito más propicio que el de la interpelación en el Congreso”, indicó.