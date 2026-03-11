Mariano Iúdica habló tras el escándalo con Matías Bottero al preguntarle por su hijo



Mariano Iúdica explicó qué fue lo que sucedió en el programa de streaming durante una entrevista con Matías Bottero llamada “Entre dos suculentas”, donde el animador terminó escupiéndole en la cara al entrevistador en medio de la charla.

El momento se produjo cuando Bottero se acercó a observarle los dientes, en línea con el estilo incómodo y provocador que caracteriza al formato del programa.

En ese instante, Iúdica respondió escupiéndole en el rostro, una reacción que sorprendió tanto a quienes estaban presentes en el estudio como a los usuarios que luego vieron el fragmento viralizado en redes.

Pese a lo ocurrido, Bottero mantuvo la calma y se lo tomó con humor, mientras pedía una servilleta para limpiarse, lanzó un comentario irónico: “Servilleta, Pulga. No lo puedo creer. Al gordo Zach Galifianakis lo escupió Brad Pitt; a mí, Mariano Iúdica”, dijo, en referencia al conocido ciclo humorístico Between Two Ferns.

Tras la repercusión que generó la escena, Iúdica decidió dar su versión de los hechos enDesayuno Americano. Durante la charla, el conductor explicó que aceptó la invitación sabiendo de antemano el tipo de humor del ciclo: “Sabía a dónde iba, sabía a dónde estaba yendo, lo tenía claro. También fue una cosa de arenga de mi hijo más chico, al que le encanta Bottero y me dijo ‘a que no vas, cagón, no vas a ir’”.

Sin embargo, reconoció que desde el comienzo se sintió fuera de lugar, ya que el clima del programa no le resultaba familiar: “Yo sabía que no tenía nada que ver, que no es mi mundo; ahí nosotros no tocamos, como ellos tampoco tocan en el nuestro”.

Además, contó que su propio hijo Salvador luego le recriminó la reacción y le recordó que el formato del ciclo se basa justamente en ese tipo de humor incómodo.

Al intentar describir cómo vivió ese momento, Iúdica señaló que se sintió descolocado durante la grabación: “Es como estar con pendejos en una juntada, o sea, es evidente que yo no tenía que estar ahí”.

De todos modos, aclaró que el humor negro no le resulta ajeno: “Es un programa de humor negro, a mí el humor negro me ha salvado la vida. En mi casa se jugó mucho el humor negro después de todas las desgracias que nos han pasado”, afirmó.

Según explicó, hubo un comentario puntual que lo afectó emocionalmente y desencadenó su reacción: “Cuando escuché la palabra ‘hijo adoptado’ ahí se me nubló todo, entré en otra dinámica”, confesó, al referirse a la frase que lo hizo perder el control durante la entrevista.

Finalmente, manifestó: “Estoy muy orgulloso de mí, porque en otro momento le hubiese pegado una piña”.