Marcato se presentará en el Teatro del Muelle



Este sábado 21 de marzo a las 21 horas, en el Teatro del Muelle ubicado en avenida Rawson 60 de Puerto Madryn, se presentará el espectáculo “Cuando tú no estás” del dúo Marcato, que propone un recorrido musical por tangos, valses y milongas interpretados por Jesús Olguera en piano y Marina Richeri en voz.

Del Río de la Plata al Golfo Nuevo

Marcato se presenta en vivo desde 2023 y busca recuperar el espíritu de la tradición arrabalera del Río de la Plata. Su repertorio está compuesto por piezas emblemáticas creadas entre las décadas de 1920 y 1970, obras que forman parte del corazón del cancionero popular.

Con una interpretación íntima y expresiva, el dúo recrea en cada concierto la atmósfera de un patio de barrio, un espacio donde la música convoca a la memoria, la emoción y el encuentro.

Durante 2025, el proyecto artístico comenzó además a expandirse con la incorporación de algunas versiones de folklore y rock nacional, ampliando el diálogo entre géneros sin perder la esencia tanguera que caracteriza su identidad musical.

La presentación “Cuando tú no estás” será una oportunidad para escucharlos en un formato cercano, donde el piano y la voz construyen un clima que combina nostalgia, poesía y profundidad interpretativa.

Las entradas tienen un valor de 12.000 pesos y pueden reservarse a través de Instagram en @marcato.pm, en la boletería del Teatro del Muelle de lunes a viernes de 10 a 15 horas o el mismo día del espectáculo.