Luciano Darderi se quedó con el ATP de Santiago de Chile



El tenista ítalo-argentino Luciano Darderi (2) le ganó al alemán Yannick Hanfmann y se quedó con el título del ATP 250 de Santiago de Chile, el que le da cierre a la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, Darderi, que se encuentra en el vigesimoprimer lugar del ranking mundial, se llevó la final por 7-6 (6) y 7-5, luego de 1:49 horas de juego.

Con el triunfo, el nacido en Villa Gesell sumó su quinto título a nivel ATP, todos ellos conseguidos sobre polvo de ladrillo, y el primero de su temporada, viniendo de llegar a la final en el Argentina Open, dos semanas atrás.

Luciano Darderi sentenció una gran gira sudamericana al quedarse con la copa en Santiago de Chile, imponiéndose a Hanfmann.

A pesar de situarse en el puesto 81 del ranking ATP, el alemán era un rival duro y de mucha experiencia y así se notó en el transcurso del partido.

Darderi consiguió el primer quiebre del partido en el tercer game, luego de desaprovechar tres break points, pero perdió su servicio cinco juegos más tarde, teniendo que jugar un tie-break para definir el primer parcial.

En el desempate, el representante de la bandera italiana demostró su destacable frialdad y regularidad en los momentos importantes, perdiendo un único punto con su saque y ganando dos con el de su rival, que le fueron suficientes para quedarse con una ventaja de 8-6 y empezar a pensar en el parcial siguiente.

Luego de dos quiebres consecutivos en el tercer y cuarto game del mismo, no hubo más puntos de break hasta el duodécimo juego, momento en el que Darderi quebró y se llevó el partido manteniéndose en un rally intenso y cerrando con una derecha cruzada cargada de efecto topspin, que su rival devolvió por fuera de los límites de la cancha.

Durante su paso por el torneo chileno, en el que se salteó la primera ronda al ser uno de los cuatro primeros preclasificados, Darderi dejó en el camino a dos argentinos, Mariano Navone en octavos y Sebastián Báez en la semifinal, ganando también ante el italiano Andrea Pellegrino, en cuartos de final.

Así, Darderi sentenció una gran gira sudamericana, con un título en el país trasandino y la final que disputó con Francisco Cerúndolo en el Buenos Aires Lawn Tennis, aunque cayó en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro, visiblemente desgastado luego de una larga semana en el torneo porteño.__IP__

Aunque no subió posiciones en el ranking en vivo, “Luli” Darderi se asentó en el vigesimoprimer puesto, con 2104 puntos, de cara al inicio de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, a los que accederá como preclasificado y con el objetivo intacto de entrar en el top 20 por primera vez en su carrera.